在新的一年，各家潮流品牌、球鞋持續轟炸之下，各位的腎腎們還安好嗎？但在買與不買之間的糾結，小編真的都懂，明明都寫上自己的名字了還不能帶回家的痛最痛啊，每每推出強檔新品、復刻、聯名系列等，最怕的就是限量秒殺，只能忍痛say goodbye......，有沒有什麼單品或系列，是各位潮人們2020的遺珠之憾呢？雖然人不要留在過去，但得不到的美好真的是關上門來默數眼淚啊！去年年末，由 Human Made主理人 NIGO ，與 adidas Originals 攜手合作，推出 adidas Originalsby Human Made 一系列聯名商品，一上市就立即秒殺！在小編思考要不要多下手一件的同時就已經失去被 NIGO 擁抱的機會了......，強到不行的合作單品，讓飲恨程度大大提升，成為 2020 遺珠之憾， 還記得 NIGO adidas Originalsby Human Made 美學嗎？在此就來回味一下逝去的過往吧！

由 Human Made主理人 NIGO 親自操刀，攜手 adidas Originals 合作推出的 adidas Originalsby Human Made 系列包含多件單品，從鞋款、背心、夾克，一直到丹寧系列單品都有，在復古風潮不斷吹回潮流圈的時刻，NIGO 運用巧思，讓古著及運動結合，開創出 adidas Originalsby Human Made獨特風格，並且在商品上都能看出標誌性的 NIGO 美學，甚至還有 NIGO訂製專屬 LOGO，古著及運動的結合不只潮，更兼具舒適度及功能性，果然 NIGO 一出手，就不是什麼簡單的貨！

adidas Originals by Human Made 聯名系列融合古著及運動一起回味2020秒殺聯名（圖／BEEMEN蜂報提供）

adidas Originalsby Human Made 系列共推出兩款 Nizza Hi 鞋款，鞋身以帆布布料打造，而鞋底橡膠則由製成，簡約的帆布鞋設計，搭配各種聯名小細節，包括鞋身內側的拉鏈則以日本片假名寫出「adidas by NIGO」、Human Made獨家心型標誌滿佈於中底，而灰藍、米白的兩款配色，更展現復古氛圍，日式風格也呼出欲出。

adidas Originals by Human Made 聯名系列融合古著及運動一起回味2020秒殺聯名（圖／BEEMEN蜂報提供）

adidas Originalsby Human Made 服裝系列推出一組相配的夾克和背心，特別的是在服裝左胸內側暗藏一個管子，可以透過管子將衣服充氣，充氣後不僅看起來更加蓬鬆立體，保暖度也大大提升，兼具外型及功能性於一身，而在設計細節方面也不馬乎，左胸處印有 NIGO聯名的專屬心型logo，在正面拉鍊則是片假名日文標語，顯示出聯名身份地位。

再來是不敗潮流元素，丹寧系列，使用深色丹寧材質傳達沉穩正統的牛仔服飾設計手感。經典五個口袋的牛仔褲款腰部以拉繩設計，讓機能性更佳，細節設計上也巧妙以長褲右後方的 adidas 經典三條線標誌點綴，西裝外套同樣採納經典正統的三個口袋款式，搭配袖口和側面開衩處的拉鍊細節以及左側領子上的 NIGO 標誌性愛心logo，整體結合丹寧、西裝、機能，三樣元素相扶相承，質感完全無可比擬。

adidas Originals by Human Made 聯名系列融合古著及運動一起回味2020秒殺聯名（圖／BEEMEN蜂報提供）

跟著小編的腳步，回顧遺失的美好，看完2020秒殺的 adidas Originalsby Human Made 有什麼心得嗎？我只能說 NIGO 美學第一次看到最後一次看都能有不同收穫，在設計上的實力讓聯名商品百看不厭，更具玩味，如果不想要再明年又要這樣拾起遺失的美好，今年買鞋買衣就要好好規劃了！繼續鎖定蜂報更多潮流消息！快狠準下手讓遺憾不再來！

adidas Originals by Human Made 聯名系列融合古著及運動一起回味2020秒殺聯名（圖／BEEMEN蜂報提供）

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(中時新聞網)