德光中學寒假前往台南七股國小辦理英語冬令營。(德光中學提供／曹婷婷台南傳真)

以培育英語人才著名的德光中學，學生對於貢獻自身英語專長也不遺餘力，多名學生寒假前往台南七股國小辦理英語冬令營，透過創意、有活力的方式幫助偏鄉童認識異國文化並拓展眼界、激發學童學語文的動力。

3天英語冬令營招收七股國小高年級對英文有興趣的學生20名，活動完全免費。吳易珊、吳雨涵、田詠瑄擔任志工，大量運用遊戲、動手做課程，提升學生的創意。學生分組製作南美洲節慶玩具piñata。Piñata 是具有拉丁風味的節慶玩具，在重要慶典和生日聚會餐會出現，是用紙做的玩具，裡面裝滿了糖果、水和麵粉等，將piñata敲破後，讓糖果掉下來，這意味著趕走壞能量，未來一年將有一個美好起點。

藉著類似手作及文化交流過程，讓學生敢於開口，增進學習英文的自信和興趣，達到邊學邊玩的效果。陳毓婕、陳鈺伃兩位同學則帶著學員手作來自葡萄牙甜點香濃可口的木糖布丁，下午每個學童拿毛筆寫下新年希望和給家人的祝福，七股國小的學童不僅寫下美麗書法也用英文和動人畫作留下美好記憶。

(中時 )