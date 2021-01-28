「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，這段轟動一時的「補教人生」正式結束，不過陳子璇談起高國態度相當大方，她繼日前發文為高國華慶祝65歲生日後，陳子璇昨（27日）則談到高國華的母親，並提到：「我知道她不是很諒解為什麼我要離婚」。

陳子璇雖然目前人在大陸發展補教事業，不過樂於在網上分享日常的她，也不時在分享與高國華的往事，陳子璇昨深夜則在臉書發文提到：「記得以前高老師的媽媽直接點名我是趙子龍，她老是說我是天上飛下來拯救的」，當時陳子璇不明白，一時之間也沒聯想到是什麼意思。

《常勝將軍趙子龍》 #子璇堅持每日寫作打卡第65天 剛剛在刷手機 突然看到劉德華在演趙子龍 「三國之見龍卸甲」 他說了一句話: 「我趙子龍從來都不是什麼常勝將軍, 但沒有勝何來敗?」 哇….簡直不要太帥了劉德華🥰 這句台詞也好經典喔～ ... 由陳子璇發佈於 2021年1月27日 星期三

後來陳子璇才明白：「她認為我是來幫高老師的，我認為我也做到了，而且到現在沒有停過」，陳子璇也認為高國華媽媽稱她「趙子龍」，是對她的認同與讚美，不過陳子璇話鋒一轉也指出：「雖然我知道她不是很諒解為什麼我要離婚，但是我也想告訴高媽媽，我沒有放棄幫助高老師，我一直都還很願意協助」。

陳子璇表示，自己的性格有時比較霸氣，覺得只要覺得不對的事就會挺身而出「或許我媽媽在懷我的時候，老是想著我是個男孩子，所以我的性格方面，有時的確比較霸氣」，陳子璇也感性提到：「未來我不知道自己的成就會是什麼，但是擔任協助者，我相信我還是可以的」。

由於陳子璇目前人都還在大陸，就有網友留言問她：「老師今年不回來過年嗎？」對此，陳子璇則親自回應：「沒有哦」。

(中時新聞網)