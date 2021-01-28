瑞士數位金融解決方案與財富管理技術全球領導廠商Avaloq和日本NEC集團今天宣布完成對Avaloq的收購。雙方身為各自專業領域的市場領導者，這兩家公司的共同願景、技術能力與全球影響力將有助於雙方加速長期發展、擴展全球市場並擬定價值創造策略。

此項收購於2020年10月首度公布，並在獲得相關監管部門核准後，於2020年12月22日完成。NEC現在持有100％的Avaloq股權，包括先前由私募基金Warburg Pincus持有的45％，以及Avaloq創辦人Francisco Fernandez和員工持有的剩餘股份。

Avaloq成立於1985年，透過業務流程即服務（BPaaS）、軟體即服務（SaaS）以及就地部署解決方案為全球銀行和財富管理公司提供強大的雲端解決方案。Avaloq對財富管理的長期願景是維持投資者與顧問之間的人際關係、運用科技增進關係，並提高參與度和滿意度。以往，投資策略和建議只有超高資產的客戶才能取得，但隨著財富管理工具和方法的改變，包括自動化、數位化等技術，將使更多人獲得更多優質的投資策略和建議，這正是Avaloq一直所推崇的財富管理普惠化。

NEC擁有超過120年的專業知識，是IT和網路技術整合的領導者，能為全球企業與個人客戶提供協助。NEC是東京證券交易所的上市公司，也是真正的全球化企業組織，在50多個國家設有辦事處。

在此次收購案中，NEC集團重組了新董事會，由NEC執行副總裁Masakazu Yamashina擔任Avaloq的新董事長。除了新董事長，董事會也增加四名新成員，包括Tomoki Kubo、Tomonori Hira、Daichi Iwata與Asako Aoyama。Francisco Fernandez與Peter Schopfer仍是Avaloq集團董事。

Avaloq總部仍將位於瑞士，並持續以獨立公司運作，客戶也將繼續享受過去所擁有的高水準服務。這項交易不會導致公司從任何關鍵地區或產品中撤資，管理層也將全力追求Avaloq的成長。

NEC執行副總裁暨Avaloq新董事長Masakazu Yamashina表示，Avaloq擁有35年的悠久歷史，並專注於數位金融解決方案、核心金融軟體和財富管理技術的創新，是帶領NEC進入數位金融領域的最佳夥伴。數位金融與數位政府業務將是NEC全球成長的重要動能。我們將以Avaloq可靠的數位金融產品、客戶對Avaloq的信任，以及NEC的尖端技術、全球企業網和數位政府專業知識為基礎，建立共同的價值主張。

Avaloq與NEC將致力發展緊密的長期合作關係。透過收購Avaloq，NEC將可獲得數位金融領域的專業知識，並進軍全球數位金融市場。

Avaloq執行長Jurg Hunziker表示，Avaloq將與NEC共同進入新時代。自從對外宣佈收購消息後，我和許多客戶及合作夥伴聊過，發現他們和我及集團執行委員會其他成員一樣，對此發展樂見其成。這項交易備受關注，我們也相信NEC是我們業務的最佳夥伴。運用NEC在數位身份、人工智慧、認證、區塊鏈、網路安全和生物辨識技術等領域公認的技術，我們能有效改善解決方案。此外，NEC對研發的投入也將提升我們的創新能力，這點從NEC的研發資源，包括德國海德堡的工廠，可以獲得印證。我很期待與NEC一同開啟業務成長的新篇章。

(工商 )