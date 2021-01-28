自2019年底中國武漢發現新型冠狀病毒以來，病毒基因已產生一系列突變，根據最近對巴西確診患者檢體的研究，在亞馬遜州出現的變種病毒株在兩週內迅速增加，傳染力相當強。

命名為P.1的亞馬遜州首府瑪瑙斯變種病毒株，1月10日首次在前往亞馬遜旅行後返回日本東京的4名旅客身上發現。

幾天後，一項涉及巴西、英格蘭和蘇格蘭10多個機構的研究在瑪瑙斯發現首例變異病例，顯示瑪瑙斯是新病毒株的起源地。

26日巴西權威病理化驗所魯茲研究所（Instituto Adolfo Lutz）在聖保羅州確認3例感染瑪瑙斯新病毒株病例，是這種變種病毒株首次在巴西另一州得到確認。

根據英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、牛津大學（Oxford）、巴西聖保羅大學（USP）、米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）等學術機構的研究顯示，瑪瑙斯變種病毒株的感染速度驚人。

研究人員首先分析2020年12月15至23日確診的31名瑪瑙斯患者的檢體，其中13人（占42%）出現變種病毒株。

12月15至31日採集的67名患者檢體，其中35人感染新病毒株，約占總數的52%。

而今年1月1日至9日分析的48名患者檢體，其中41人感染變種病毒株，占85%。

專家認為，變種病毒株在僅僅兩週內出現33個百分點的成長率，是令人擔憂的警報信號。

目前不清楚這種變種病毒株是否會使病情惡化，導致重症或增加死亡風險，但因它具有更高傳染力，已使更多病患住院，甚至出現醫療體系崩潰的風險。

除了亞馬遜變種病毒株外，巴西科學家近日也在里約熱內盧和南大河（Rio Grande do Sul）兩州發現新病毒株，但還不清楚它們對現階段疫情的影響。

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化，加上發現變種病毒株，導致多個國家限制或禁止往返巴西的航班。葡萄牙今天也宣布暫停與巴西的空中交通。

除了日本和巴西外，義大利、南韓、德國、美國、英國和位在北大西洋的法羅群島也發現亞馬遜變種病毒株。

(中央社)