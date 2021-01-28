墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）的家族發言人今天表示，史林因2019冠狀病毒疾病住院，但目前狀況良好。80歲的史林有數百億美元身家，是全球最富裕的人之一。

家族發言人艾里亞斯（Arturo Elias Ayub）告訴法新社，史林「住院僅是為了觀察，而且健康狀況很好」。

史林的兒子卡羅斯（Carlos Slim Domit）25日曾在推特上宣布，史林因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）正接受治療，但僅有輕微症狀。推文說：「他很好。他有Covid-19輕微症狀超過一週，現在病情大有進展。」

根據財經雜誌「富比世」（Forbes）資料，史林和他的家族支配著行動電信巨擘「墨西哥美洲電信公司」（America Movil），估計擁有585億美元（約新台幣1.67兆元）財富，是拉丁美洲最有錢的人。

史林透過他的基金會，資助墨西哥和阿根廷聯合生產拉丁美洲所需、由英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與牛津大學研發的新型冠狀病毒疫苗。

墨西哥官方統計，境內有近180萬起確診病例，15萬2000多人病故。以病故人數來說，墨西哥排在全球第4位，次於美國、巴西和印度。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）本月24日宣布自己染疫，症狀也很輕微。

(中央社)