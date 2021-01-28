國民黨2020年大選慘敗，自此支持者面臨空前低氣壓。曾連任5屆立委的陳根德表示，從敗選到黨主席補選這段期間，他不敢說民眾究竟看到的是國民黨的新氣象、企圖心或是「風雨飄搖」，但他相信民眾能慢慢看到國民黨的蛻變；並呼籲，除了凸顯民進黨的爛，國民黨也必須展現自己好在哪裡，否則台灣人民也會思考，並不是傻瓜。

國民黨前立委陳根德今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，2020年國民黨敗選後，中壯世代希望國民黨求新求變，種種改革造成黨內衝擊，導致黨內的發展跟方向有所錯亂，現任黨主席江啟臣在這樣的背景下竄出，但對於黨內定位仍不夠明確。陳強調，畢竟台灣人民也不是傻瓜，從民進黨桃園市議員王浩宇被罷免，可看出人民其實有另外在思考：「民進黨執政，是否能持續令台灣人民安心？」

陳根德認為，國民黨才是真正為台灣發展負起責任的政黨，未來發展要延續過去堅持原則跟價值，也必然會歷經風雨飄搖的階段；至於美國萊豬進口，是否助長國民黨氣勢回升？陳表示，外在環境確實在變化，這也只是凸顯民進黨的爛，但「國民黨有沒有好到哪裡？」忠黨愛國者當然希望看到國民黨成長、找回人民的信賴，可是迄今人民真的有看見國民黨的新氣象與企圖心嗎？還是只是看到國民黨的風雨飄搖？

不過，談到「國民黨的蛻變」，是否意指黨主席改選？陳根德則表示：「現在忠於國民黨的人，只有人民優先，不去做任何對黨內傷害的言論。」

(中時新聞網)