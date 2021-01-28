美股昨夜受經濟前景疑慮與企業財報不佳衝擊，四大指數全面重挫，日韓股市今早也雙雙大跌約2%，台股也難幸免於難，三大期指開盤皆墨，台指期跌1.6%、電子期跌1.8%、金融期跌0.87%，隨後大盤開低181.6點、為15519.85點。台積電(2330)開低後一度失守600關、大立光(3008)開低2965元、鴻海(2317)開低120元；聯發科(2454)去年每股賺26.01元，毛利率寫近6年高峰，惟股價開低866元、並大跌逾3%；聯電(2303)去年獲利創14年新高，首季產能利用率達100%，惟股價開低51.2元、50關告急；中鋼(2002)董座翁朝棟喊話將創造V型反彈，股價開低23.3元。在空軍壓境之下，大盤指數直落，跌點一度逾300點，月線告失，退守15400關。

聯準會示警美經濟正在放緩，加上疫情以及波音、迪士尼、陶氏等企業財報不佳衝擊，恐慌指數飆逾34%，周三美股四大指數全面下挫，台股ADR同步跟跌，收盤道指跌633.87點，或2.05%，收30,303.17點；標普500指數跌96.42點，或2.50%，收3,753.20點，今年來的漲幅盡失；那指跌355.47點，或2.61%，收13,270.60點；費半指數跌156.64點，或5.17%，收2,875.13點。個股方面，蘋果跌0.77%、臉書跌3.51%、Alphabet跌4.67%、亞馬遜跌2.81%、微軟漲0.25%。波音跌3.97%、AMD跌6.13%、英特爾跌2.93%、美光跌5.56%、應用材料跌6.59%、高通跌5.46%、NVIDIA跌3.85%；台積電ADR跌3.88%、聯電ADR跌6.96%、日月光ADR跌4.34%、中華電信ADR跌0.15%。

台股周三在鴻家軍與 IC 設計等族群力撐下，彈升42.6點、收15701.45點，驚險站上15700關，終止連三跌。籌碼面，外資賣超縮減至53.05億元，投信轉賣超4.48億元，自營商續賣超0.19億元，三大法人賣超57.73億元；八大公股行庫也賣超2億元，終止連五買。

分析師指出，台股鼠年封關在即，但受到國內疫情影響，加上美國消費類股財報與展望表現不佳，美股殺聲隆隆，近期可能陷入高檔震盪走勢，預期指數將在15,500~16,000點整理，盤面以個股表現為主，可關注年報佳的題材股，另外，傳產族群方面，低基期的原物料、金融股亦可望表態。(編輯整理：李慧蘭)

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