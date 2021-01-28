和碩(4938)越南廠投資計畫有新進程，和碩最新公告，越南子公司暨取得位在海防市土地使用權後，將與建興越南建設簽訂施工總承包工程合約，契約金額約為越南盾1.77兆元 (約新台幣21.45億元)，而根據和碩規劃，越南廠將在明年下半年完工後，配合客戶需求量產。和碩分散生產基地，已經陸續插旗越南、印尼和印度，目前市場關切和碩下一步在美國的生產投資。

據了解，2020年2月17日和碩宣布投資45億元成立越南子公司，而昨天宣布越南子公司的進一步建廠工程的消息。由於目前和碩營收60%來自iPhone，而主要是在上海、昆山工廠生產，因此，分散產區迫在眉捷。和碩是否會有對越南子公司進一步的增資計畫，仍待觀察。對於越媒去年報導2026年在越南投資合計10億美元的說法，和碩董事長童子賢曾委婉表示，海外媒體報導和碩在當地的投資項目、金額只是當地的期待與傳聞，不見得等於實情；和碩是台灣上市公司，和碩所有海外投資必須遵循法規與制度，對外匯款、投資一定經過投審會核准，一切以和碩向主管機關申報的數字為準。

和碩分散生產據點除了越南外，在印尼巴淡島的新廠2019年6月開始生產，根據印尼經貿網站DetikInet報導，和碩將在巴淡島投資3億美元（約新台幣95.3億元），主要是組裝Macbook及iPad，但也一樣未獲和碩證實。2020的11月法說會則證實和碩已經規畫在印度投資1.5億美元，將在今年投產。

(時報資訊)