蘋果周三發布歷來最輝煌的單季營收表現，其2021財年第一季（截至2020年12月底）營收高達1114億美元，首度突破千億美元大關。蘋果上季營收獲利表現均遠優於市場預期，5G版iPhone手機熱賣，帶動手機營收創下新高，並帶動在中國的營收大幅成長57%。

蘋果在發布財報後，周三盤後股價下跌2%，但自1月15日以來已上漲近12%。

蘋果上季業績表現意外強勁，不僅受到5G版iPhone手機推動，該科技巨頭旗下所有產品類別的銷售額均亮出2位數百分比成長的佳績。

蘋果第一財季營收為1114.4億美元，年增21%，優於市場預期的1032.8億美元。

每股盈餘為1.68美元，優於市場預期的1.41美元。

毛利率為39.8%，優於市場預期的38.0%。

以產品類別來看，iPhone營收年增17%，為656億美元，優於市場預期的598億美元。

Mac營收年增21%，為86.8億美元，略低於市場預期的86.9億美元。

iPad營收年增41%，為84.4億美元，超出市場預期的74.6億美元。

服務事業營收年增24%，為157.6億美元，優於市場預期的148億美元。

其他產品營收年增29%，為129.7億美元，優於市場預估的119.6億美元。

iPhone 12系列手機上市的時間雖然較往常晚了幾周，但更多機型與新的外觀似乎觸發對升級版機型積壓已久的需求，尤其在中國市場。而受到防疫期間在家上班、上課與娛樂的需求推動，Mac電腦與iPad銷售均相當強勁。

第一財季蘋果在中國的營收年增57%，為213.1億美元。

蘋果執行長庫克表示，如果不是因為新冠肺炎疫情與封鎖措施迫使蘋果在全球暫時關閉一些門市，上季業績表現可能會更好。

庫克接受媒體訪問時表示，失去這些商店的參與，尤其對iPhone與穿戴式設備而言，銷售表現會受到拖累。

蘋果並宣布將發放現金股利每股0.205美分，並表示上季包括股票回購在內，在股東總回報方面的支出超過300億美元。

蘋果的第一財季通常是全年當中最大的一季，其間還包括在每年12月最具關鍵性的節日銷售旺季。周三爆炸式的成長表現，亦召告蘋果成功重拾成長。兩年前蘋果對年終節日旺季的銷售表現提出罕見的預警，引發投資人對蘋果是否失去成長動能的擔憂。不過，蘋果在周三表示，自該報告以來，營收已經增長逾32%。

(時報資訊)