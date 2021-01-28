傳統市場的營業時間有早市及黃昏市場之分。一名網友表示，傳統市場裡的攤商都不會標價，早市晚去的話，有些肉都不太新鮮，黃昏市場肉好像比較軟嫩，但還是令她相當疑惑，若是新手煮婦，建議什麼時段買比較好？

原PO於昨（27）日於PTT料理板說，從小到大從未自己去過傳統市場買東西，且攤商大多都沒有標價，因此也不知該怎麼買。他表示，最近去了黃昏市場幾次，發現人潮太多，所以都是在外圍採買就返家了；早市太早爬不起來，因此都是中午才去，所購買的肉似乎都已放一段時間，比較不新鮮。

原PO說，之後他又在黃昏市場買了整副包括骨頭的雞胸肉，共60元，與超市相比便宜一點，肉質也比較軟嫩，最近才發現原來傳統市場的肉品也有分品種，令他仍好奇，早市與黃昏市場的肉，哪個時間比較新鮮？

貼文曝光後，不少網友分享自己的經驗，留言中，有一名是於傳統市場經營豬肉的網友說，早市的肉都是前一天晚上10點多就殺好，隔日半夜3點開始分批運送到各地傳統市場，若要購買早市的豬肉，一定要愈早愈好，最好是在天還沒亮就去，尤其是悶熱的夏天。

該網友進一步表示，黃昏市場的豬肉攤，通常是下午1點半至2點左右宰殺，下班後再採買，離屠宰也才過了幾個小時，與早市相比相對於新鮮。不過也提醒，有些攤商會將早市未賣完的，再拿到下午賣，建議多逛逛才能知道哪一攤才是最好買又新鮮。

(中時新聞網)