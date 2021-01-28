疫情重創全球航空業，疫苗帶來的希望也無法快速浮現，國泰航空宣布計畫發行2026年到期的有擔保可轉換債券，建議以記名形式發行67.4億港幣(約246.8億台幣)，每份面值200萬港幣，目的則是「一般用途」。

國泰航空去年才因疫情大幅裁員，並收掉子公司港龍航空，另外也跌出全球最佳航空公司前3名，此次發展顯示公司金流又面臨嚴峻考驗。這批債券初步兌換股價介於8.57至9.23港幣間，較周三(27日)收盤價6.59元，溢價幅度約3到4成。

據國泰航空說法，這批債券將只發售給專業投資者，不會配售給內部人員，正向香港交易所申請批准債券及因轉換債券而配發及發行之轉換股份上市。依香港規定，債券配發及發行的轉換股份只須根據董事局一般授權，無須再取得股東額外批准，且認購協議可於特定情況下終止，因此也有交易未必能完成或轉換股份未必會上市風險，有分析指出投資人仍應謹慎。

(中時新聞網)