用全聯1食材自製「月底版握壽司」，引發網友熱議，甚至有人還問，是否可以外送。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

省錢口味握壽司！一名網友發文分享，逛全聯看到自己很愛的蘋果，買回家自製成一盤「月底版的握壽司」，超逼真的鮭魚紋路與蝦尾，引起網友討論，甚至還有人詢問可不可以外送，並大讚原PO創意十足，實在很有才。

一名網友日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，很愛某個品牌的蘋果，口感脆甜，但不是每家店都會賣，好不容易看到，立刻買回家自製成「月底版握壽司」。

從照片中可見，原PO將蘋果雕刻成2貫鮭魚壽司和2貫鮮蝦司，鮮紅的果皮在精湛刀工下，重現鮭魚的油脂紋路及蝦子尾巴，壽司旁還放上切得極致薄的蘋果「薑片」，並將蘋果的綠色部分切小塊，偽裝成芥末，整盤料理乍看神似日式餐廳中的握壽司。

超狂成品引發網友討論，「沒注意看，還真以為是壽司」、「太像了！超可愛的，那個薑片是蘋果超薄片嗎」、「嘴角失守，你太有才了」、「一定跟我一樣超級愛吃握壽司」、「蝦蝦好可愛」、「猛一看還想說是什麼口味的壽司這麼特別」、「好有創意」、「蘋果你再給我裝」、「有外送服務？今晚想來點」。

不少網友也求原PO出教學影片，對此，該網友則在留言處回應，有空可以分享一下製作的步驟與方法，並謙虛表示，這盤「月底版握壽司」都是用削皮刀慢慢削的，其實沒有什麼刀工，但還是很謝謝大家的誇獎。

(中時新聞網)