大陸春運即將開始，作為用工大省，廣東異地務工人員達3100萬人，其中外省籍務工人員約1900萬人。近日廣東省內佛山、深圳、東莞等用工大市紛紛推出措施，通過文娛活動、開設技能培訓課程並發放補貼等鼓勵員工留粵過年；另一方面企業積極也拿出真金白銀獎勵就地過年的員工。

據第一財經報導，有多家受訪企業透露今年留下的員工比去年多，有的甚至多達80％的員工留下。值得一提的是，去年下半年以來就面臨缺工問題的珠三角製造業企業，已開始為節後用工做準備。

例如，東莞大型外企創科集團拿出6000萬元（人民幣，下同）獎勵留莞過年的員工，每名留廠的全勤員工可獲得5000元特別津貼。目前集團2萬1000多名員工已有57％選擇留廠過年。

而廣州市27日則舉辦春節期間市場供應保障及促消費活動專題新聞發佈會，廣州市商務局副局長林國強表示，廣州儲備物資可滿足全市2000多萬人口50天的食用量，今年春節商品儲備量也會比往年增加30％以上。同時，針對所有在穗人士將免費發放「廣州城市旅遊卡」、「20萬張電子交通票」。

(旺報 )