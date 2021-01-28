AUSounds是美國近期新興的耳機品牌，主要設計音樂人士需的藍芽耳機設備為主品牌設計主軸，在繼2020年AU-Stream系列之後，Ausounds推出全新的降噪真無線藍牙耳機AU-Frequency ANC，除了造型上長的非常像黑色的Airpods Pro，其還內建三層複合式動圈振膜，在低音表現上特別突出。不過，有一些美中不足的地方，如果能加強這些地方，這款真無線藍牙耳機的競爭力會更強。

AU-Frequency ANC 降噪真無線藍牙耳機主體

AU-Frequency ANC能夠很輕易地放入耳朵，不需要過多調整（耳機人提供）

AU-Frequency ANC乍看之下真的很像Airpods Pro，從耳塞到收音桿都很容易讓人誤認。不過，其能夠很輕易地放入耳朵，且不需要過多調整，就能緊密貼合耳朵；舒適感極佳，久戴也不會感到不適。耳機的防水性能有待確認，包裝盒和原廠官網上標示為IPX4，但說明書和代理商網站標示為IPX5。經過代理商向原廠詢問後，確定為IPX5，所以大家買到耳機時不用疑惑，這款耳機可以抵擋低壓水流的侵襲。

AU-Frequency ANC 規格與特色

連接及延遲

採用藍牙5.0技術，並支援SBC、AAC兩款音訊編解碼器。首次配對過程比較特殊，只需要從充電盒取出右耳，就會進入配對模式，只要在連線範圍內，都能持續聆聽音樂，連線品質不會受到影響。

操作控制

AU-Frequency ANC採用觸控面板，靈敏度恰到好處，不容易誤觸，也不會沒有反應。很可惜的是，音量並無法在耳機上做調整，必須拿出手機來完成。另一方面，也只有右耳支援單耳使用，若將右耳放回充電盒，左耳會和播放設備斷線，這點需要注意一下。

續航力

耳機可以連續使用5小時，搭配充電盒則可使用長達20小時。支援快速充電，插上電源15分鐘，即可得到1.5小時的電量。

通話

AU-Frequency ANC採用ENC環境降噪技術，收音不受環境聲音的影響（耳機人提供）

採用ENC環境降噪技術，在通話時，收音不受環境聲音的影響，對方表示可以聽到我方聲音，並容易辨識說話內容，不需要我方一直重複。

主動降噪

開啟主動降噪後，不會有明顯的耳壓感，但低頻噪音被過濾的很好，完全聽不到房間內除濕機或冷氣機運轉的聲音。AU-Frequency ANC採用了SOUNDPROOF降噪技術，開啟和關閉時皆擁有同樣的頻率響應曲線；換句話說，在開啟降噪後，音質不會受到影響，這比很多同價位的降噪真無線藍牙耳機好很多。

聲音表現

AU-Frequency ANC採用了三層複合式動圈振膜，從官方提供頻率響應圖可以發現，其增強了低頻和高頻的表現，這種調音符合現在人的聆聽習慣，所以一般大眾應該都能對其音質感到滿意。

我們實際聆聽後的感想：低音的部分令人震撼，大鼓強力重擊之後，接著是圓潤的Bass聲一直往下延伸，潛到可以看到深海大海龜的那種。然而，中音的部分平穩、溫暖，但有點被低音吃掉，相較沒那麼明顯；高音則是足夠響亮，每一下小鼓的敲擊都很清脆，樂器旋律聲的延伸感很足。整體來說，低音和高音表現亮眼，中音則有中間水準；而聲音清晰度和音場定位也都相當不錯。

結論

AU-Frequency ANC聲音清晰度和音場定位都相當不錯（耳機人提供）

概要

價格：新臺幣3,980元

藍牙版本：藍牙5.0

編解碼器：SBC、AAC

防護等級：IPX5

適合音樂類型：嘻哈、電子

續航力：單次5小時，總達約20小時

AU-Frequency ANC這款真無線藍牙耳機在台灣的售價為新台幣3,980元，在音質方面的表現最為出色，聲音自然且清晰，對於音質有要求的使用者建議可以納入考慮選項。降噪效果不是頂尖，但可以有效過濾外在低頻聲音，而且不會影響到音質。但有幾點需要注意：沒有環境音模式、沒有智慧感應、沒有無線充電且僅右耳能單獨使用。如果你不考慮這幾點，這款耳機應該能夠滿足你。

(科技)