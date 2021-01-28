一名女友日前外出到住家附近超商，因為就近方便，因此沒穿內衣、僅著寬鬆上衣，不料引起男友不滿，她認為已經很久沒有如此，而且她當時素顏、全身邋遢，自認不會引人關注，直言「誰會盯著黃臉婆的胸部看！你以為每個人都跟你一樣，專門看別人胸部嗎？」許多網友則說男友是在乎她，「如果不在乎妳，妳全裸出去，他也不在乎。」

該女友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前到樓下超商買牛奶，因為就近，因此沒有穿內衣、僅穿了寬鬆的T恤、棉褲，直說「根本看不出我到底有沒有激凸」，沒想到卻引來男友不高興，她坦承對方先前曾多次要求不要這樣，但她說已經很久沒有這樣了，「沒跟你在一起之前，我一直都這樣，甚至還騎機車去吃飯、逛街。」

女子沒穿內衣到超商，引來男友不滿，她卻說「你以為每個人都跟你一樣，專門看別人胸部嗎？」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女友抱怨男友思想太保守，她說對方一直強調會有人盯著她胸部看，但她認為「請問我是到底穿的多誇張，會讓人盯著黃臉婆的胸部看！你以為每個人都跟你一樣，專門看別人胸部嗎？」許多網友歪樓希望她PO出照片，她則回應造型太邋遢，不願意PO出照片。

許多網友則留言說，「愛妳才會管妳在乎妳」、「我覺得這不是思想古板，是他在乎妳，不想讓妳被其他人看」、「晚上也看不清楚啦，不要用跑的就還好」、「或許他真的常常盯著別人胸部看，所以才怕妳的胸部被人看」、「我在家也沒在穿內衣啊，也是這樣倒垃圾的」、「不要再說男生是木頭了，如果不在乎妳，妳全裸出去他也不在乎」。

(中時新聞網)