庫存量減，周三歐美原油期貨漲跌交錯；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至1月22日當周，原油庫存意外減少近1000萬桶，優於分析師原先預期的增加43萬桶；加上國際貨幣基金組織(IMF)預測，2021年全球經濟增長率將反彈至5.5%，為油價帶來支撐。

然而數據顯示，目前全球新冠確診病例已上升來到1003億人次，投資人對疫情的蔓延依然抱持擔憂。分析師則認為，本周油市已連續兩天呈微幅的漲跌交錯，這顯示市場依然處於觀望的狀態；其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油跌幅0.2%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.24美元，報每桶52.85美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.61美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.58美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶55.81美元。(商品行情網)

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