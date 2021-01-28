專案小組在台中市查獲利用空殼公司，引進越南籍製造工從事營建工的越南籍移工。（警方提供／陳世宗台中傳真）

42歲的刁姓女子及許男等，因見國內營造業需大批勞動人力成立多達19家空殼公司，以人頭資料交互投保偽造不實員工人數，再向主管機關引進大量越南籍製造業移工，再將移工非法媒介派遣至營造工地工作，從中剋扣逾半數薪資，遇有不從即以遣返恐嚇威脅；警方循線共查獲刁男等35人，3年來不法所得超過台幣2500萬元。全案依詐欺、組織犯罪及人口販運防制法等罪，移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，台中市政府勞工局接獲檢舉指稱，原本越南籍嫁來台灣後，目前已成為本國人的刁女，為人力仲介公司負責人，涉嫌以空殼公司不實資料，向主管機關申請引進外籍移工，再以派工之方式，對外籍移工剋扣薪資及勞力剝削；經陳報台中地方檢察署發股張檢察官凱傑前揭情資，由檢察官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、移民署台中市專勤隊、台中市政府警察局及勞工局共組專案小組偵辦。

警方搜出大批空殼公司的招牌，循線依法偵辦。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方並於空殼公司內，搜出大量的公司章。（警方提供／陳世宗台中傳真）

專案小組於去年9月10日針對該人力仲介公司及相關營造公司，位於台中市潭子區、清水區的工務所執行搜索，拘提刁女等8人到案，當場查獲被害外籍移工20人並查扣相關贓證物。

警方表示，經持續擴大偵辦，發現涉嫌的人力仲介公司9人、空殼公司負責人15人、非法雇主11人，被害移工共91人；估算該集團從2018年7月至去年8月不法獲利超過新台幣2500萬元；全案依詐欺、組織犯罪及人口販運防制法等罪移嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方說，防制人口販運為全球性的政策，近年來台灣在全球防制人口販運的貢獻已獲國際肯定，美國國務院發布的《2020人口販運報告》中，台灣與美國並列為最高的第一列，因此我國在人口販運的處理及因應措施上肩負著持續進步的責任，本局亦將持續打擊人口販運、杜絕勞力剝削以保障人權。

(中時 )