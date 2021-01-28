即將農曆過年，不過，疫情卻在近期升溫，年貨大街也配合取消試吃，加上為了分散採購人流，高雄市政府經發局不只輔導、媒合在地業者上架電商平台，在過年前，也精選了5家超夯在地觀光工廠，以及高雄好物市集的多款禮盒，搶進過年的電商市場。

高雄市觀光工廠協會理事長陳秀卿28日表示，今年電商因為疫情逆勢起飛，感謝高雄市政府積極輔導，並媒合在地業者上架電商平台，一起搶攻電商新藍海。

她指出，今年共有5家觀光工廠因應年節推出優惠禮盒，例如南台灣第一間觀光工廠「台灣滷味博物館」，結合台灣在地食材，推出紅藜馬告山藥雞湯、麻辣鴨血、以及綜合滷味等各款拆封即食的新品料理，非常適合過年團圓加菜。

而澎湖花枝丸領導品牌「宏裕行」，則推出痛風控必吃，內含鮑魚、生食級干貝等15款好料的「頂級澎派海鮮組」，讓大家在家也能吃到最澎派的新鮮海產。

另外，經營近一甲子、以精選野生烏魚子廣受好評的「珍芳烏魚子」，則推出饕客最愛烏魚子系列禮盒；全球牛肉專家「裕賀牛觀光工廠」，也精選上架過年圍爐最夯的肉品組合，不論是油脂豐富的牛五花還是頂級美國Choice牛小排都能一次購足。

堅持天然穀物製作的老牌「馬玉山紅頂穀創樂園」，不僅提供多款穀飲，更推出土鳳梨酥、抹茶紅豆椪、蛋黃酥等禮盒通通75折的超殺優惠，歡迎民眾至業者官網及高雄好物平台參觀選購。

「不用煩惱牛年送什哞，最犇的禮盒攏底家」，高雄經發局長廖泰翔指出，高雄擁有豐富的物產資源，各家觀光工廠也在年節發揮創意，推出包含生猛海鮮、圍爐肉品、創意糕點、養生穀飲等多款優質禮盒。

他說，由經發局聯手在地中小企業成立的「高雄好物市集」，也上架茶葉、牛軋糖、腰果、養生飲等豐富品項提供選購，「讓您補充精力，犇出牛年新氣象」。

(工商 )