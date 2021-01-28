《偶像夢幻祭2》2/5正式上市定檔！「BRAND NEW STARS!!」 SPECIAL MV 公開！

由柚子科技與Happy Elements攜手合作、超過28萬人預約的偶像養成類手遊《偶像夢幻祭2》今(28日)宣佈雙平台將於02月05日正式上線!!為感謝玩家支持，官方FaceBook粉絲團特別舉辦精美的《偶像夢幻祭2》周邊大禮包活動，各位製作人還在等什麼呢？快點來呦～

在這裡你將成為金牌製作人，管理偶像們的日程和企劃，見證著他們努力、成長、最終在舞臺上綻放閃耀光芒。為了答謝製作人們的支援，《偶像夢幻祭2》為大家準備了各種獎品，一起看看吧！

趣味Ｑ版偶像 探秘偶像日常

為了迎接各位製作人的到來，偶像們每天都在期待與製作人的相遇。為迎接正式公演，《偶像夢幻祭2》官方臉書每日均會公佈偶像組合Q版漫畫及相關訊息。

Trickstar全員變成激萌可愛的Q版，佐賀美老師現身說法，為大家講解《偶像夢幻祭2》的全新玩法！還有更多好玩有趣的日常等待著製作人的探索！

官方四格漫畫《是2的話》。(圖/遊戲公司提供)

事前登錄火熱進行中 衝刺30萬獎勵

《偶像夢幻祭2》App Store及Google Play事前登錄正在火熱進行中，目前官網已有28萬+製作人成功預約！事前登錄達到一定人數，還可以獲得各種獎品，目前各位製作人已經成功解鎖2450的鑽石及十連抽獎勵。而預約人數若達到30萬還可領取限定原創卡片和1750鑽石，最後階段加油向前衝衝衝！ 立刻點擊官網，進行預約吧。

《偶像夢幻祭2》事前預約倒數中。(圖/遊戲公司提供)

同時提醒各位製作人，經過對運營策略及後續維護的評估討論AppStore的《偶像夢幻祭Music》更改為《偶像夢幻祭2》。 若您已預訂《偶像夢幻祭Music》的製作人，需要重新在Google Play或App Store搜索《偶像夢幻祭2》進行事前預約，感謝各位製作人！！

後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《偶像夢幻祭2》FaceBook官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。

(科技)