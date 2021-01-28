都已經擁有「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登了，籃網似乎還對自家陣容感覺不滿意！根據《The Athletic》記者哈普28日爆料，籃網除了提前鎖定活塞後衛「飆風玫瑰」羅斯，更想招募騎士先發中鋒德拉蒙，藉以真正補強他們的內線戰力。

「根據線報，接下來德拉蒙將跟騎士討論買斷，然後加盟籃網補強內線，這只是時間問題，但要德拉蒙融入籃網，還需做很多工作，」哈普表示，「如果能讓德拉蒙跑動起來，接獲高拋、掩護、搶籃板與防守，那麼他對籃網是個很棒選擇。」

畢竟德拉蒙本季表現相當出色，平均每場拿下18.7分、14.6籃板與1.4火鍋，他的籃板與防守能力，絕對比狄安卓喬丹還要優異，因為先前哈登的4隊交易當中，騎士從籃網獲得中鋒賈瑞特艾倫，也讓德拉蒙在球隊地位並非那麼重要了。

目前德拉蒙本季還有2875萬美元合約，如果他真的跟騎士買斷合約加盟籃網，籃網可以利用手上擁有的570萬美元傷病特例，以及570萬美元的中產合約簽下德拉蒙，只是有了德拉蒙加盟的話，籃網簡直變成另外一支「邪惡帝國」，陣容也太過豪華了。

(中時 )