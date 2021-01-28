高雄一名人妻小艾（化名）與丈夫阿新（化名）原本婚姻幸福美滿，2019年丈夫卻突然提出離婚，覺得有異，打開老公電腦，赫然發現10支性愛片，片中男主角是老公，女主角是小雯 （化名），氣得對小雯提告求償150萬元。小雯被告後心有不甘，反告正宮入侵電腦取得私密性愛片，已侵害隱私權，對小艾提告求償200萬元，但橋頭地院認為小雯求償無理，另判她應賠償小艾35萬元。

據了解，小艾與阿新結婚10餘年，育有3名子女，婚後原本幸福美滿，沒想到阿新2019年間疑與小雯發生婚外情，竟對小艾提出離婚。

小艾突然被丈夫求離覺得事情不單純，後來果真在阿新的電腦，發現他與小雯共同出遊13次的照片與影片，還記載出遊時間、日期和地點；再經細查性愛影片，發現2人通姦次數多達10次，憤而向小雯提告求償150萬元精神撫慰金。

據「自由時報」報導，小雯辯稱，她與阿新的照片及影片，屬均保存在阿新的私人電腦中，並設有密碼保護，屬於私密影片，卻被小艾胞弟於2020年4月間入侵電腦取得，已嚴重侵害隱私權，要求小艾賠償200萬元精神撫慰金。

橋頭地院審理後認為，小雯承認是性愛影片女主角，卻無法舉證小艾非法取得影片、照片等證物，求償顯無理由；與阿新婚外情部分，法官審酌兩造學歷、收入等情形，判決小雯應賠償小艾35萬元，可上訴。

(中時新聞網)