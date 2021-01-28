身為全球領先的連接器和電子解決方案供應商，Molex（莫仕公司）推出了以加速度計為基礎的道路降噪（RNC）感測器，該感測器是汽車主動式降噪（ANC）感測器新系列中的首款產品。這些感測器將在降噪方面發揮關鍵作用，可幫助我們消除有害的道路噪音、風噪和汽車暖氣通風空調設備噪音以及低頻聲音，因而可減輕駕駛者的疲勞。

電子產業的進步使ANC技術能夠改變汽車製造商應對行車噪音的方式。ANC通常用於高端耳機降噪。ANC感測器無需安裝昂貴而笨重的吸音材料，便可令汽車內部隔絕於過多的道路噪音之外。依據設計，ANC感測器將安裝於汽車底盤上，以便獲得更準確有效的感測結果。然而，安裝在輪艙及車架上的設備必須能耐受最惡劣的環境。

Molex莫仕交通解決方案業務部門副總裁兼總經理凱Carrieanne Piccard表示，隨著向電氣化車輛過渡的加速，降低道路噪音將變得非常重要，而目前的道路噪音則為內燃發動機噪音所掩蓋。我們在汽車產業的悠久歷史令Molex莫仕能夠獨特地開發功能強大且耐用的感測器技術，該技術可以捕獲及消除道路噪音，為駕駛者提供安全愉悅的駕駛體驗。

根據Molex莫仕最近委外進行的汽車之未來調查，到2030年，十分之九的新車將是混合動力或全電動的。事實上，受訪者認為，汽車領域的電氣化、連接和感測器技術屬於最重要的創新。他們還提到，電子設備及軟體必須能夠在極端情況下運行，而這是創新中要克服的障礙。

Molex莫仕的ANC加速度計及麥克風感測器系列採用Analog Devices公司的汽車音訊匯流排（A2B）技術，以便確保提供高保真音訊訊號，同時顯著降低佈線複雜性、成本及重量。透過結合感測器與A2B網路，Molex莫仕將噪音訊號在不到兩毫秒時間內傳輸到處理單元。感測器包括整合化連接器並採用菊鍊連接，以便簡化整合，減輕電纜重量，最多可降低重量30％。這些連接器出自Molex莫仕的Mini50系列連接器，與傳統的USCAR 0.64連接器相比，可節省高達50％的空間。

此外，Molex莫仕感測器可在不同的外殼中使用，包括IP6K9K外殼，以便確保在惡劣條件下獲得更好保護，因此也可以安裝於最接近道路噪音的位置。在噪音源頭檢測噪音可以加快降噪訊號的處理；A2B技術還允許每個鏈處理更多數目的訊號。與市場上的其它產品不同，Molex莫仕感測器足夠靈敏，可以在較慢的車速下測量和消除道路噪音，從而使設計人員在感測器佈置上具有更大靈活性，同時簡化了工程設計。

Analog Devices公司汽車連接資深總監Vlad Bulavsky說，Analog Devices公司很高興與Molex莫仕合作，將以本公司A2B網路和MEMs加速度傳感器為基礎的低延遲ANC/RNC感測器推向市場，我們看到的早期跡象表明，Molex莫仕感測器的品質以及A2B/ADXL317的設計簡潔性，已在我們共同的客戶群中引起共鳴。

Molex莫仕還測試並驗證了RNC感測器與Silentium’s出品的Active Acoustics軟體的配合使用，這一組合在寬廣的頻帶內（從20Hz到1kHz）可消除高達90%的有害噪音，提高了駕駛者及乘車者的舒適度、安全性和幸福感。特別是，消除了道路和輪胎之間發出的嘶嘶或嗡嗡作響的胎噪，對於減少公路催眠效應及駕駛者疲勞非常重要。

Silentium執行長Yoel Naor說，與Molex莫仕合作可加速提升我們的能力，進入一個更安全、更愉快的駕駛體驗新時代。Molex莫仕感測器與我們軟體的無縫整合，還可以減少汽車設計週期數目及工程設計成本。

Silentium的降噪技術正受到領先汽車供應商與委託代工廠商的推廣採納。捷豹和路虎公司於2020年10月宣佈部署Silentium技術。

近30年來，Molex莫仕在汽車產業發揮了不可或缺的作用，尤其是在對移動設備和資料服務進行完美互連以滿足客戶需求方面，更是如此。 在此期間，公司為一家主要的汽車委託代工廠商提供了95％以上的發動機控制和動力總成連接解決方案。Molex莫仕在網路連接方面擁有悠久歷史，並在產品品質及客戶協作方面贏得了長期聲譽，可滿足消費者對整個汽車生態系統越來越高的要求，該生態系統橫跨電氣化、進階駕駛者輔助系統（ADAS）、汽車高速網路、車輛天線系統、智聯汽車解決方案 （connected mobility solution） 以及車輛與外界通訊（V2X）。

(工商 )