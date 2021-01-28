民間豐沛資金要注入產業，創投同業公會今（28）日由理事長邱德成領軍，邀集近十家聚焦於創新創業投資的會員同業，一起前進高雄參訪當地潛力企業，亦攜手高雄市政府、財團法人中山管理教育基金會，於高雄麗尊酒店舉辦「投資大高雄－創投媒合會」。邱德成說，「創投業正式加入投資大高雄行列，就是現在！」

邱德成表示，創投資金攸關產業升級，全世界面臨新冠疫情攻擊，台灣因為防疫有成，各界對台灣整體發展的信心更加提升，加上台商回台投資的資金潮流，無論是政府的政策、企業及民間創投，以及整體資本市場，均對產業創新與新創投資更加重視。

他進一步指出，創投公會作為串聯政策面、資金面、新創面的關鍵角色，同時也是「行政院國家發展基金創業天使投資方案」、「經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫」兩項政府投資專案的執行單位，更應該帶領台灣創投業持續地擴大各地的產業投資力道，再創新局、大放光彩。

創投公會表示，此次活動由高雄市政府經濟發展局、財團法人中山管理教育基金會的促成與安排，創投同業將參訪位於高雄的關鍵企業，包括VOLVO集團在台灣唯一認證的車體打造廠－大吉汽車，台灣上架在世界各國精品百貨最多的保養品品牌－佐見啦生技（股）公司（提提研面膜），以及以將台灣造船工藝推向國際為職志，搶入歐洲頂級鋼鋁遊艇市場的中信造船（股）公司。投資媒合會則分別邀請了高雄地區5家成熟型、5家新創型企業，進行Pitch及攤位展示，期盼創投資金活水可注入大高雄。

(工商 )