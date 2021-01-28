為全面做好防疫工作並讓消費者安心，晶華國際酒店集團董事長潘思亮通令集團旗下各品牌酒店已比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」。除此，台北晶華酒店更斥資高額經費採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口更加嚴格地管控消費者的健康狀態，務必提供顧客安心無虞的消費環境、守護全體員工的健康安全。

隨著寒假以及農曆春節連假的來臨，台北晶華酒店近日再次全面提升戒備、於酒店大門口安裝美國軍用等級的「FLIR T530紅外線熱像測溫儀」，靈敏精確的顯微熱像能在賓客通過的當下，迅速的在螢幕上顯示出體溫，即時有效的篩檢出體溫異常者並提供第一時間的協助。同樣的儀器也使用於行政院、外交部、故宮博物院、機場捷運以及台大醫院、三總…等政府公家機關與國家級醫療院所，晶華酒店要以最高規格的設備、確保全館顧客與員工的安心與安全。

晶華國際酒店集團在去年疫情最為嚴峻的時刻，曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅…等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。歲末迎新之際，集團更全面啟動「Reassurance」計畫，再次逐項檢視防疫作法讓消費者安心，除了延續原有的高標準清潔作業流程，再搭配更加嚴謹的抗疫新措施，務必將防疫工作徹底執行得滴水不漏。

「集團衛生安全官」將清潔與衛生工作分為客房、餐廳、公共區域、以及後場四大領域，以台北晶華酒店為例，客房部分除了設置有「紫外線高效能消毒機」進行所有客房鑰匙的消毒工作，確保交到每一位房客手裡的鑰匙都安全無虞；客房內的深層清潔也將延續至每房退房後、隨即更換及消毒空調的「出風口濾網」，為入住房客的空氣清潔把關。對於即將入住的客房，房務部門也會以醫療級的「紫外線消毒燈」進行照射消毒後，始提供貴賓入住。而全館的服務資訊以及客房餐飲菜單…等，也全面升級為免翻閱的「客房指南電子化版本」。完成所有的客房清潔工作後，會再依照此次確認出的「10大消毒熱點」、包括開關、把手、觸控面板、遙控器、電器…等高頻率接觸表面進行清潔強化。

在餐廳的安全防護部分，服務人員全力配合政府的疫調需求，詳實登記每一組用餐顧客的連繫資訊與座次安排，嚴加落實「用餐實聯制」，以利後續的追蹤與回溯，確保用餐民眾的安全與安心。而晶華最富盛名的「食安實驗室」也持續發揮功能，為每日入倉的食材以及各餐廳烹調完成的料理進行檢測；同時間，集團衛生官也匯集採購部合作的優質廠商資訊，確實記錄各項農漁產品來源以執行「食材溯源管理」 。自助餐檯上所加裝的「透明防護罩」以及每15分鐘更換公用餐夾的動作也已成為標準作業流程，服務人員並會提醒取餐民眾確實戴好口罩，在顧客入座前後都會以酒精擦拭桌椅、菜單，所有外帶餐點也會附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與打包人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

公共區域的衛生清潔包括酒店大門口設置國家級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫即時篩檢，出入口及樓層亦放置酒精自動洗手機，客用電梯每小時控梯一次以進行深層清潔消毒作業，客房樓層的走道消毒工作會由原先的每日2次增加至4次。旅客住宿期間經常使用到的健身房與頂樓溫水游泳池，也會以「10大接觸熱點」的方式加強高風險接觸型表面的清潔消毒。後場辦公室的空間將等同營業空間辦理，在消毒次數以及接觸點方面同樣會強化處理，所有同仁們也和顧客相同，需全面測量體溫並依法配戴口罩。

針對上述更加嚴謹的衛生安全措施，晶華國際酒店集團營運長顧嘉惠強調，面對新冠肺炎，晶華的防疫措施絲毫不能鬆懈。集團旗下擁有獲得政府表揚的防疫旅館--捷絲旅林森館，它為全台觀光飯店以及旅館業樹立了最高標準的防疫典範，更強化了集團安心安全的品牌形象。隨著疫情變化，晶華所提供的服務流程以及軟硬體設施也會隨之戒備調整。我們把最高規格的消毒清潔程序排入日常的工作流程當中，全面提升衛生安全的層次與等級，善盡企業責任，為全體社會的公共衛生安全出一份力量。

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