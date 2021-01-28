大陸國家稅務總局稽查局局長郭曉林日前接受專訪時透露，今年稽查重點將圍繞「三假」違法行為，包括無經營業務虛開發票的「假企業」、騙取退稅「假出口」及騙取疫情稅收優惠的「假申報」。 KPMG稅務投資部China Practice執業會計師 劉中惠提醒，台商在管理大陸子公司時，通常著重定期報表審視，但審計工作範圍主要針對財務數據真實性、完整性等，並不能取代稅務檢查工作。隨著大陸的稽查方向調整，台商也要跟緊腳步，提升日常稅務治理。

劉中惠指出，此次官宣查核重點主要涉及流轉稅範疇，包括發票開立，報關以及出口退稅等經營環節。而大陸國家稅務總局2018年來聯合公安部、海關總署、人民銀行組織展開打擊稅務犯罪專項行動頗有斬獲，累計查處涉嫌騙稅企業32.23萬戶。

劉中惠指出，台商大陸企業雖多不至於存在故意造假騙稅情形，但可能因疏於日常稅務治理，欠缺恆常監控流程而誤觸紅線。

KPMG稅務投資部China Practice協理任之恒補充，稅務治理並非要遇到查核甚至進行結業清算時才來探討的課題。不少外商會由總部財會人員主導，定期委請跨國會計師事務所協助執行大陸子公司的稅務申報核閱與相關作業檢查。

任之恒表示，為客戶進行稅務檢查時就會發現一些執行面的細節問題，例如公司將產品賣到保稅區，並有海關出口紀錄，就列報出口退稅，殊不知報關單上的收貨人以及發票買受人顯示為境內企業，尚不符退稅條件，幸而及早發現調整流程，才得以避免風險進一步蔓延。

(旺報 )