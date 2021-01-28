買火鍋食品疑似過期發生火爆口角糾紛 警方使用辣椒水制止

26歲吳姓男子等3人，昨天晚上到台中市南屯區向心南路購買外帶火鍋商品，疑似豆腐過期前往店家理論，與楊姓店員等人發生激烈口角糾紛，場面一度火爆，民眾見狀怕有衝突報警理；警方前往處理為防止衍生事端，依法使用辣椒水制止，經店家退費後方平息爭議，警方將吳等3人責付家屬帶回。

警方指出，昨天晚上21時47分許，獲報於南屯區向心南路一家火鍋店前發生糾紛案，警方到場發現吳姓男子等3人，因外帶的火鍋商品內豆腐疑似過期，故前往店家理論，過程中與楊姓店員產生糾紛與口角，民眾見狀怕有衝突故報警處理。

警方表示，協調過程中，吳男等3人心有不甘，要求店員的態度上，要有一個合理的解釋；因吳等3人語氣態度較為激昂，員警為避免事端繼續擴大，產生更激烈的肢體衝突，將雙方隔開。期間因蘇男動作較大，警方為防止衍生事端，依法使用辣椒水制止，以防止事端擴大。

警方說，全案經店家退費後方平息爭議，員警於控制現場後，查抄雙方資料，要求不可再有糾紛情事後，將吳等3人責付家屬帶回。

(中時 )