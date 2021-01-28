美國應對新冠疫情一團糟，確診病例已逼近2600萬，病故近43萬人，持續關注流行病領域的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)建議，應該建立「巨型檢測」(Mega-testing)、「疫情消防隊」(Pandemic firefighters)、「病菌遊戲」(Germ games)，用這3項創新來確保美國在下次病毒大流行前奪回應對的領先地位。

新冠疫情造成死亡人數，在美國史上重大單一災難上，已超過２次世界大戰、韓戰、越戰，只輸給南北戰爭。儘管美國是醫學最先進、藥物研發最發達國家之一，但新冠病毒卻嚴重暴露世界頭號大國在公共衛生上的弱點。撇除已卸任川普(Donald Trump)政府無視科學、早期應對不當因素，比爾蓋茲認為還有很多部分可以改善。

巨型檢測，就是大型而快速的診斷平台，據比爾蓋茲說法，每周至少要可以測試全球20%人口，因為新冠疫情爆發時，美國測試能力落後於許多國家是顯而易見的事實。巨型檢測要輔以更快的疫苗和治療方法，這部分他非常看好mRNA(信使核糖核酸)技術，該技術之前從未應用於疫苗，但這次率先推出疫苗的輝瑞(Pfizer，事實上由德國生技公司BioNTech開發)、莫德納(Moderna)都採用mRNA，此技術還有優點是當病毒株變異就可透過改變對RNA模擬來調整疫苗。

疫情消防隊，比爾蓋茲指出應該建立規模3000人的專家團隊，包括細菌學、病毒學、流行病學等領域，如同消防隊一樣經過培訓，隨時應對潛在危機，和在疫情爆發前就及早發現和阻斷，他還補充應該有全球警報系統，例如有加拿大初創公司BlueDot在WHO(世界衛生組織)宣布大流行前，就利用人工智慧演算系統發現許多病例。

病菌遊戲則是模擬演習。比爾蓋茲說：「美國可以結合其他國家，在全球展開病菌遊戲，就是針對細菌、病毒有組織、複雜的模擬，讓專家練習，分析和改善我們對疾病爆發的反應，就像部隊演習一樣，只是這是場生命之戰。」他指出，新冠疫情爆發前，美國沒有足夠經驗處理呼吸道疾病大流行，也是應對遲緩原因。

比爾蓋茲總結，這3種創新其實目標都相同，就是「快」。他說：「對疫情準備必須像對待戰爭威脅一樣認真對待。在疫情中，速度最為重要。行動越快，就越能阻止病情擴散。」他與妻子梅琳達(Melinda)聯名基金會已為新冠疫情捐款達17.5億美元，用來研發疫苗和藥物，他還曾承諾要幫助提供較為貧困的開發中、未開發國家疫苗。

(中時新聞網)