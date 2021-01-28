聯準會(Fed)周三結束今年首場利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，並維持資產購買速度，但警告美國經濟復甦速度放緩。國際美元本周守住90大關，市場原預期義大利政情可能為美元帶來風險性偏好支撐，但FED會議後，美元反彈削弱。今早台北外匯經紀公司在台股一開盤重挫逾300點，以及外資連日賣超台股下，新台幣匯價以28.26元開盤，開盤半年時內「27」字頭已經暫時隱身，成交價格均是「28」字頭。

義大利確診數將近250萬，疫情嚴峻時，又爆發政治危機。執政聯盟因為小黨退出，失去國會絕對多數，總理孔蒂果斷請辭，接下來各方人馬將盡力爭取籌組政府的機會，假如孔蒂再次拉攏各黨派，就能挾著新的絕對多數政府，重回總理大位。市場預期大選潛在風險升溫，可能為美元提供風險性偏好。

台股創萬六高位後回檔，台股震幅加劇，今早開低重挫一度跌破15400點，外資賣超台股金額漸增且轉趨謹慎，而美元買盤陸續出籠，出口商拋匯力道減弱，法人估本周匯率重回28字頭後，若要回探28.2元，除非美元出現明顯回升。

(時報資訊)