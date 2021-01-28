美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.88%，台積電(2330)今天股價同步走跌，早盤一度跌破600元關卡，最低598元，跌17元，跌幅約2.76%，隨後跌幅收斂，回到600元之上，達607元，跌幅縮減逾半，約跌1.3%。

美股包括道瓊指數等3大指數跌幅皆超過2%，台股今天跳空開低，一度大跌逾三百點，摜破15400點關卡；隨著台積電跌幅收斂，台股回到15500點之上，拉升逾百點。

台積電美國存託憑證（ADR）收在121.74美元，跌4.91美元，跌幅3.88%，換算每股為台幣691元。台積電周三收低在615元，為連續第四天下跌。外資連續六天賣超台積電，共計賣超13萬3819張，但周三賣超張數縮減至6613張。

台積電今天開低在600元，隨著拉升至600元之上，K線有機會收紅。

台積電上周四盤中股價創下679元天價，但隨著英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，加上外資近期逢高調節，股價連續第五天下跌，未再創新高。

台積電基本面仍佳，挾著製程技術持續領先優勢，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科等大廠積極下單，需求非常強勁。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%，並再創新高。

(時報資訊)