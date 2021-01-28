連鎖餐飲集團王品(2727)今年鎖定火鍋、燒肉2大品類，將積極展店並推出新品牌。因應展店需求人力，宣布將大規模招募「店長接班人」及「值班幹部」共500名中階幹部，開出高於業界34％的薪資條件，通過考核後可再參與「王品黑馬計畫」、挑戰百萬年薪。

同時，王品自2013年實施「同仁持股信託」，近年積極推動「同仁變股東」，今年降低門檻、將公司提撥率拉高至150％。為激勵士氣並留任優秀人才，昨（27）日晚公布將自明（29）日起實施庫藏股，預計斥資7.3億元，以每股90～190元買回3850張股票轉讓同仁。

王品股價近半個月高檔拉回近21％、回測110元支撐。昨（27）日止跌回升小漲1.8％、以113元作收。雖然庫藏股29日才啟動執行，但今（28）日在買盤敲進下放量勁揚，飆升7.52％至121.5元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

王品表示，2013年起實施的「同仁持股信託」鼓勵同仁提撥薪資購買王品股票，共享獲利成果，當時公司提撥率為50％，今年宣布調高至150％。意即若同仁每月提撥2000元，公司加碼金額自1000元提高至3000元，每月可買到時價5000元的王品股票。

王品去年新冠肺炎疫情期間，仍堅守「零裁員、零減薪、年終照發」原則，除了薪資優於業界，亦包括每月達成獎金、年終獎金等多重福利措施。雖然近期股價拉回，但續處近年高檔水準，此時仍落實福利承諾，斥資7.3億元購回股票、轉讓同仁，展現照顧同仁決心。

為因應品牌展店需求人力、迎接年後轉職潮，王品宣布將招募500名中階幹部。具服務業經驗的「值班幹部」通過3個月考核後，起薪＋獎金月薪上看3萬8400元。曾任領班或副店長者可挑戰「店長接班人」，通過8個月培訓考核，薪資＋獎金月薪上看4萬8300元。

而王品去年底推出的「王品黑馬計畫」，瞄準具服務業管理經驗的中高階營運主管，脫穎而出者依「個人能力」決定晉升速度，最快3個月後擔任店長、年薪破百萬。此次招募的「店長接班人」若順利通過考核，年末亦可參加「王品黑馬計畫」，挑戰百萬年薪。

(時報資訊)