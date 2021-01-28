聯發科(2454)法說報喜，6家外資對聯發科出具最新研究報告，全數目標價上看千元以上，對於聯發科2021年齊聲比讚。

美系外資指出，大陸智慧手機需求、庫存仍保持健康，有鑑於晶片組短缺，智慧手機客戶已經多次預訂，聯發科隨著市占率持續提升，加上搭載5G SoC的手機單價較高，看好聯發科首季SoC收入季增可望翻倍，面對上游晶圓漲價，聯發科也逐步將額外成本傳遞給客戶，據悉，聯發科首季已開始將某些5G和4G的價格提高10%，此舉不僅可以抵消聯發科的代工廠成本增加(約5~7%)，也有利於聯發科的利潤率，維持加碼評等、目標價1090元。

另一家美系外資表示，聯發科去年第四季營運強勁，展望今年上半年，預計5G智慧手機在大陸將持續增長，可以看到人民幣1000元以下的產品，將進一步加速發展，也將推動聯發科上半年的經營利潤率進一步上升，希望聯發科能夠維持或增加5G的市場份額，同時也獲得4G的市占率，藉此聯發科2021年營收有機會成長逾3成、EPS也會同步增長，惟5G產品的週期，將成為下半年市場投資者的觀察重點，因為今年全球規模約5億多支的5G智慧手機，其中60%以上來自大陸市場，這意味著下半年5G智慧手機的普及率在大陸將達到90%以上，故其後5G的增長速度將取決於非大陸市場的採用曲線，預計該曲線可能不太陡峭，主要有鑑於那些市場仍缺乏5G基礎設施建設，將聯發科目標價由950元調升到1000元、維持加碼評等。

還有一家美系外資表示，聯發科釋出的第一季財報預估，優於外本身先前的預期，且不僅是第一季，聯發科看好5G、4G的全年市占率將持續成長，且非智慧型手機領域，包括WiFi 6、物聯網，PMIC(電源管理IC)和ASIC(客製化晶片)等，也將穩定成長；面對晶圓產能緊張，聯發科有台積電(2330)供應其7奈米、5奈米產能，相對於對手高通來的穩定，另外，也會適度將漲價成本轉遞給客戶端，將目標價由964調升到1100元、給予買進評等。

還有第四家美系外資認為，聯發科對2021年維持樂觀預期，5G動能強勁，4G市場份額的持續增長，儘管面對新台幣匯價，但無晶圓廠運營經濟性更大，故維持其買進評等、目標價1185元。

日系外資表示，聯發科對於第一季財測的樂觀預估，開啟了又一個強勁的增長年，將於5G、AI以及 HPC(高速運算)週期不斷獲得市場份額增長，聯發科今年三大產品線，行動平台、成長型產品以及成熟型產品均樂觀看待，全年毛利率預估落在43~44%，將聯發科目標價由820元調升到1000元、維持買進評等。

亞系外資表示，聯發科第一季手機、非手機產品表現均優於季節性，且面對晶圓產能緊張，聯發科對整體半導體供應鏈庫存感到滿意，預估影響有限，也不擔心代工價格上漲的影響，期望能夠將更高的成本轉嫁給最終客戶，將目標價由1100元調升到1200元、維持買進評等。

(時報資訊)