台市議員陳清龍牽線，市民詹玟書、蔡宗麟、陳秀丹、黃志倫捐贈14棵五葉松，（王文吉攝）

台中市葫蘆墩圳自2018年掀蓋完工之後，再現水岸花都新風貌。近日在市議員陳清龍的號召與牽線下，市民詹玟書、蔡宗麟、陳秀丹、黃志倫出資捐贈14棵五葉松，由專業景觀公司負責人陳明杰負責移植至豐原國小旁，增添水圳風采。

陳清龍說，移植的五葉松樹齡約20年，樹高約5、6公尺，每棵市價達數萬元，特別從新社區移植到豐原區。五葉松極耐寒，終年常綠，是非常具觀賞及綠美化景觀的樹種之一。

陳清龍感謝好朋友的無償捐贈，尤其樹種移植時也不馬虎，特別委請景觀公司專業協助，特別在豐原國小校門口處映入眼簾的3棵，選擇整體狀態最佳的五葉松，除作為校園門面，也突顯出樹態之美。

豐原國小校長周詩彥除感謝鄉親的捐贈之外，也表示，「十年樹木、百年樹人」，青松與百年老校相互輝映，謝謝這群愛鄉愛土的鄉親「愛屋及烏」，疼惜豐原這塊土地之餘，更惠及豐原國小，不僅庇護這一方大地水土，未來綠樹成蔭還可觀景乘涼。

景觀公司負責人陳明杰補充，五葉松適合全日照溫暖環境，土壤必須排水良好，其價值可從軀幹、樹皮裂紋、樹形、枝態等判斷，種樹簡單，澆灌才是真功夫，目前除了13棵在水岸花都人行步道旁供大家欣賞，另有1棵移植到校內，陪伴孩子成長，目前已培養在適宜環境移交學校維護管理。

(中時 )