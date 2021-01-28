氣動元件大廠亞德客-KY去年第四季EPS高達8.37元，創單季新高，去年EPS攀升至25.63元，改寫歷史新高。亞德客今年營運成長來自大陸自動化設備、5G相關產業，6、7月線性滑軌年產能會從上半年人民幣5、6億元拉升至7、8億元，今年產出含亞德客內需使用部分可達人民幣5、6億元，今年營收及獲利優於去年。

近期鋼鐵等原材料價格飆升，亞德客表明會從提升內部效率著手，不會調漲報價。法人預期，只要全球疫情沒有惡化，亞德客今年營收年成長二成，EPS挑戰30元，雙雙改寫歷史新高，部分外資在27日法說會前已將目標價上調至1,700元。不料今（28）日大盤大跌，亞德客今日大跌40.0元而以1140.0元開出，最低曾跌落至1090.0元，目前呈大跌走勢。

亞德客2020年因大陸自動化設備、5G相關產業及電池等產業訂單激增，2020年第四季合併營收人民幣12.39億餘元、營業毛利6.23億餘元，毛利率從前年同期39.0％回升至50.29％，營業利益3.97億餘元，認列匯兌收益6,400萬元，稅前淨利近4.71億元、稅後淨利近3.64億元；折合新台幣計價，去年第四季合併營收近53.9億元、營業毛利近27.11億元、營業利益17.27億餘元、稅前淨利近20.48億元、稅後淨利15.82億元，EPS高達8.37元，創單季新高。

亞德客2020年合併營收人民幣44.65億餘元、營業毛利22.1億餘元、營業利益近13.95億元，全年認列匯兌收益0.81億元，稅前淨利近14.83億元、稅後淨利11.32億餘元；折合新台幣計價，去年合併營收191.03億元、營業毛利近94.53億元、營業利益59.62億餘元、稅前淨利63.42億餘元、稅後淨利近48.44億元，EPS從2019年14.42元攀升至25.63元，締造史上新高。

(工商 )