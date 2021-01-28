衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，已有3天零新增本土案例，令不少民眾暫時鬆了口氣。不過，指揮官陳時中昨日表示，將針對部桃另一棟原本屬於隔離區的綜合大樓309人進行採檢；另外，針對即將到來的農曆年，雙鐵相關的防疫規範，預計也將於今日下午2點記者會由陳時中一併說明。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)