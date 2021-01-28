美國華盛頓特區大都會警察局代理局長康提（Robert J. Contee）昨天告訴聯邦眾議院撥款委員會，自本月6日國會大廈發生暴力事件以來，已有兩名參與因應行動的警員自殺身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是執法單位首度證實有兩名警員在事發後決定結束自己的生命。最早報導康提這番聲明的是「華盛頓郵報」。

康提告訴眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）：「很不幸地，兩名於1月6日在國會大廈的警員在那場爭鬥發生後結束自己的生命，一人隸屬國會警察，另一人來自華盛頓特區大都會警察局。」

國會警察局本月稍早表示，轄下警員西肯尼克（Brian D. Sicknick）在國會之亂後次日，因「執勤時受傷」而殉職。

前總統川普的支持者為了阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得總統大選，不惜硬闖國會大廈，引發混亂，並造成5人死亡。川普則被控煽動叛亂，被眾議院彈劾，接下來將由參議院審理。

路透社報導，國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）昨天為了維安疏失而道歉，特別承認諸多失策，包括情報互相矛盾、準備失當、合作單位動員不足等，並呼籲改善問責制度和溝通架構。

皮特曼還說，許多警員在事發後苦於創傷後壓力症候群（PTSD）。

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(中央社)