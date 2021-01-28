洋基在不想超過豪華稅門檻的前提下每一筆交易都精打細算，他們剛跟紅襪交易以清出715萬美金薪資空間，今日決定補強牛棚，簽下38歲側投歐戴（Darren O'Day），達成1年250萬美金合約，而歐戴曾是陳偉殷在金鶯時期的隊友，當時為他守下不少比賽。

洋基先和打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)達成6年9000萬美金合約，又以1100萬美金簽下前賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)，眼看快到豪華稅門檻，2天前洋基和世仇紅襪達成交易，把歐塔維諾(Adam Ottavino)送到紅襪，騰出約715萬美金空間，用剩下的資金今日再簽牛棚投手歐戴，他將與布里頓（Zack Britton）、格林(Chad Green)一起擔任在終結者查普曼(Aroldis Chapman)登板前的後援工作。

歐戴在過去金鶯時期就是穩定的中繼投手，2012年至2017年連續6年拿下雙位數中繼點，生涯在金鶯自責分率僅2.40，是陳偉殷先發後接手的重要牛棚投手，去年在勇士繳出19場出賽、4勝0敗、自責分率僅1.10的成績，歐戴是近代表現最出色的下勾投手，與洋基簽下1年250萬美金合約，附帶2022年球員選擇權。

(中時 )