桃園市長鄭文燦28日主持防疫會議，因他稍早在臉書發文力挺衛福部長陳時中，盛讚「這位先生」堅守崗位，從沒休息過。媒體詢問，鄭文燦說，防疫專家也許有不同意見，但不管擴大隔離、採檢，都是高標準執行，寧可多做不要少做。

另外有外界詢問檢疫站塞車？鄭文燦說，目前有12個檢疫站、有4個集中檢疫所的篩檢站，另外還有2個機動採檢站，一共是18個。民眾也可以去8個醫院自費採檢，分流之後應該不會塞車。

桃園市衛生局長王文彥說明，採檢共分3類，第一類就是過去居家檢疫、隔離者有症狀，必須護送採檢，這部分會在指定醫院、有保護下進行，不會接觸其他病人。第2類則是「部桃專案」，採檢點於桃園北區某檢疫所，南區某醫院，每天每家採檢300人，1天可採檢600人，醫護會搭防疫計程車前往，並由衛生局協助。第3類則是到醫院自費採檢，共有8家醫院，包含林口長庚、敏盛、天晟、天成、聯新、桃醫、桃醫新屋分院、國軍桃園總醫院，呼籲民眾自費採檢前先打電話預約，現在也要求醫院要做好分流。

(中時 )