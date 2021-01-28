德國政府在周三將今年經濟成長預測下調至3%。由於第二波封鎖影響加深，德國政府將去年秋季的4.4%預測大幅下調。

經濟部長Altmaier表示，目前看見染疫人數的持平發展，帶來希望；但是更具傳染力的變種病毒，還是讓情勢依舊顯得險峻；因此不能以已經取得的成績，拿來進行冒險，經濟部長再次回絕了各方盡速解除管制的要求。

總理梅克爾(Merkel)在上周與地方首長會談後，同意將封鎖延到二月中旬；德國目前正抵抗單日死亡人數的飆高。

經濟部長Altmaier在周三也表示，工業持續地良好運轉，服務業則在11月初的封鎖，以及12月中的收緊管制之下，遭受較大打擊；部長補充，這情形正在拖慢復甦。

德國經濟在去年萎縮5%，為二戰後第二大萎縮，僅有2009年出現更嚴重的-5.7%。

周一Ifo公布數據顯示，德國一月的商業信心跌到近六個月的低點；周三GfK公布的二月消費者信心展望，出現連四個月的下跌。

德國周三新報單日確診人數低於前一日，為1.32萬人，累計為216.12萬人；單日死亡上升到982人，累計5.39萬人死亡，低於英國的破十萬人。

在上周接替梅克爾，擔任執政黨黨主席的Laschet表示，其執政的北威州已經出現過去七日平均染疫數的下降，每十萬人為97.2人，令人振奮，但是不應倉促決定鬆綁管制。

梅克爾稱Laschet有本錢去競選總理。

(時報資訊)