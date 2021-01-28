2021台北電玩展今天開展，智冠(5478)旗下遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行的手遊《三國群英傳M》參展，因應疫情防範，除了全力配合主辦單位入場規定，更將提升《三國群英傳M》現場攤位活動的防疫規格，全面落實把關玩家健康安全。傳奇自行開發的MMORPG手機遊戲《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》事前登錄活動正式展開，同時開款遊戲也參加2021台北國際電玩展，為《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》展開上市前預熱活動。

本次《三國群英傳M》展區內將升級各項防疫措施，包含：1.每日各活動時段結束後全場封閉清潔消毒、2.參與展區活動再次量測體溫、3.各體驗區酒精手部清潔、4.玩家人數管制、5.排隊安全距離管制，做好最嚴謹的防疫準備。此外，工作人員每日也會進行自主健康管理紀錄，並提醒玩家們觀展全程佩戴口罩、禁止飲食，以保護自身健康。

傳奇自行開發經典PC Online《精靈樂章》IP，《精靈樂章》端遊於2008年在全球15個國家推出，遊戲上線至今12年仍在穩定營運中，目前一年仍可貢獻傳奇網路營收約1～2億元。

《精靈樂章》端遊從2008年上線開始，至今累計全球帳號數量達800萬，累計貢獻營業額達100億元，不過，在海外營運為授權給當地代理商，採抽成收入。

(時報資訊)