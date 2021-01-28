聯電(2303)去年獲利創14年新高，每股純益2.42元；聯電今年第1季持續樂觀，產能利用率將達100%，營收可望再挑戰新高。但美股周三大跌，聯電美國存託憑證（ADR）跌6.96%，聯電今跳空開低3.6元為51.2元，跌幅6.57%，隨後跌幅略收斂至約為5%。

聯電法說會釋利多，但聯電ADR收9.23美元，跌0.69美元，跌幅6.96%，換算每股為台幣52.39元。聯電周三收在54.8元。

聯電去年歸屬母公司淨利291.89億元，創14年新高，每股純益2.42元；聯電今年第1季接單持續暢旺，本季營收將再創新高。

聯電對於今年晶圓需求展望樂觀，隨著全年晶圓代工產能預估持續緊俏，聯電接單將持續強勁，並將持續受惠漲價效益，加上28奈米占比持續提升，毛利率也將優於去年，營收將再創新高，本業獲利增幅可望更為強勁。

公司指出，穩定的需求將使今年第1季晶圓出貨量及美元計價的平均售價都將進一步成長，預期出貨量將季增2%，美元平均售價揚升約2%至3%，產能利用率將達100%，毛利率將攀高至25%。

聯電共同總經理王石周三於法說會表示，去年美元營收成長26%，營業利益也大幅增加，顯示8吋及12吋廠的高產能利用率及產品組合優化的成效，尤其強化12吋晶圓產品組合，使得28奈米製程業務大幅增長。

據聯電統計，去年第4季28奈米製程比重攀高至18%，與65奈米同為比重最高的製程技術；去年度28奈米製程比重自2019年的11%攀升至14%。目前包括28奈米、40奈米等所有產能均滿載，今年28奈米貢獻將持續提升，營收占比可望進一步攀升至25%。

展望今年，聯電共同總經理王石表示，晶圓代工價格仍有上漲空間，預估今年ASP將成長4-6%；對今年晶圓需求展望樂觀看待，主要動能來自智慧型手機、遠距應用及車用電子等，將帶動產能利用率維持高檔。

為滿足強勁需求，聯電今年資本支出將達15億美元，較去年10億美元大增50%。其中，85%的資本支出將投入12吋廠，15%的資本支出投入8吋廠。

(時報資訊)