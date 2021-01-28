美股消息面：
1.聯準會對經濟成長可能放緩表達擔憂、新冠疫情嚴峻、美股重挫，以及10年期公債殖利率下滑，市場避險情緒升高，周三美元上揚，尾盤ICE美元指數漲0.3%，報90.636，盤中最高升至90.896。
2.受美元上揚影響，周三金價連5跌，終場紐約期金收跌6美元或0.3%，為每盎司1844.9美元。
3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少991萬桶，市場預期為增加43萬桶。上周汽油庫存增加247萬桶，超出市場預期的增加176.4萬桶。餾分油庫存減少81.5萬桶，超出市場預期減少的36.1萬桶。
4.美國去年12月耐久財訂單月增0.2%，不如市場預期的月增0.9%。
5.美國原油庫存意外下滑，惟受到疫情恐打擊原油需求的擔憂影響，周三國際油價漲跌互見，紐約期油收漲24美分，為每桶52.85美元。倫敦布蘭特期油收跌10美分，為每桶55.81美元。
(時報資訊)
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