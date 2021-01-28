中菲行(5609)為網路通訊設備製造大廠達成關鍵建廠計畫，在跨年連假期間沙盤推演，客製化超大尺寸設備物流解決方案，安排包機從大陸廣州經卡達杜哈到巴基斯坦拉哈爾，不僅大幅節省既有大貨機熱門航線轉陸運的3～4天運輸時程與成本，更高效協調當地鑑定機構與特殊包裝廠商，出具航空運輸鑑定報告與量身訂做整機打板，於短短五天內順利完成幾近不可能的挑戰。

面對客戶從年底到耶誕新年假期結束仍未能提供確切運輸項目，中菲行團隊以其豐富實戰經驗預先模擬可能狀況，並率先提出客製化包機解決方案。然而，建廠生產線的關鍵設備不同於一般貨物，需在機場收運時出具航空運輸鑑定報告，因此中菲行的挑戰除了在於協調平板車的裝載時程與至機場倉庫的提貨排程，專業客製化的文件準備與鑑定機構的急件優先處理，更有效縮短出具報告平均需3～5天的工作日。

歷經一年來因新冠肺炎疫情在全球各地造成的航班大量縮減，特別是針對3組總計費重超過90噸的超大尺寸生產線設備，可說一位難求。中菲行指出，既有從廣州到巴基斯坦的大貨機航班皆前往熱門的克拉嗤(Karachi)，但當下根本沒有合適航班，且清關後再送至拉哈爾更是高額又費時；在權衡新廠生產線需準時營運以避免預期產能損失及經過團隊與航司鑽研說明後，客戶決定大膽嘗試包機首航。而值得一提的是，超大尺寸貨物除了需應用B777F大貨機裝載，亦須協調特殊包裝廠商客製化整機打板，才能在兼顧時效與成本下，同時保障貨物安全。

(時報資訊)