一名青少年在路上騎車將身體離開機車坐墊，將全身移往機車右側行駛，影片被路人拍下瘋傳。（影片翻攝自臉書「爆料公社」）

一名青少年在路上騎車時將身體站離機車坐墊，全身移至機車右側行駛，影片被路人拍下瘋傳，該少年不但壓車右轉，還在直行時一度從馬路中央直衝外車道，差點與後方車輛撞上；許多網友笑稱「脊椎側彎」、「剛做完痔瘡手術？」依據道路交通管理處罰條例，青少年騎車在路上蛇行、競駛、競技可開罰3至9萬，並吊銷駕照。

一名網友在臉書「爆料公社」上張貼一段影片，影片中一名年輕人騎著機車，在路上突將身體站離機車坐墊，再將身體「整個往右」，雙手握著龍頭、屁股卻在機車右側；影片前段該年輕人右轉時，將身體移至機車右側、壓車轉彎，後半部分則是對方在3線道的馬路上中央，先是左右搖晃身體，接著再將身體移到機車右側、在路上蛇行，一度直衝外車道，險些撞上後方機車。

該少年不但壓車右轉，還在直行時一度從馬路中央直衝外車道，差點與後方車輛撞上。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友在文章中寫下「才1月就奪下今年最屁孩的寶座了！」許多網友則留言說，「別人是壓車，他是壓身，就是要裝B」、「雖然年少輕狂誰沒過，但是這種會造成其他用路人困擾的事，真的無法讓人體會他的帥氣」、「姿勢完全錯誤，這種到賽車場上也是被笑而已」、「脊椎側彎？彎成這樣沒救了吧」。

「不要理他，大不了等他摔了撞了，再給他拍拍手就是了」、「他可能想看有沒有女生為他尖叫，答案是有的，摔車時」、「弄個半殘看誰要幫你推輪椅，請愛惜自己的生命」、「應該是剛做完痔瘡手術吧？」依據道路交通管理處罰條例第43條規定，警察機關取締危險駕車（在道路蛇行、競駛、競技）青少年，除依法重罰新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰外，並將吊銷駕照、沒收車輛並公佈其家長姓名、強制參加道路交通安全講習。

(中時新聞網)