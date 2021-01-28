針對拜登下令禁止政府單位使用「中國病毒」等詞，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日對此表示失望。

美國總統拜登26日簽署備忘錄，要求政府機構禁止將新冠病毒與特定地域連結，等同於禁止使用「中國病毒」、「武漢病毒」等字眼稱呼新冠病毒，卸任前曾使用武漢病毒字眼、並且將新冠病毒起源地歸咎於大陸的前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日對此表示失望。

美國前國務卿蓬佩奧26日接受福斯新聞（Fox News）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）獨家專訪，這是他卸任國務卿職務以來首次公開發聲。

專訪中他被問及對拜登禁止使用「中國病毒」、「武漢病毒」等字眼的看法，他對此表示失望，「它從武漢開始，病毒事實上是從那個地方來的，我們知道中國共產黨有所隱瞞，我們知道醫生、想要報導此事的記者被消失，而且被告知不能寫。」

「這些是很重要的事，美國人民需要知道，因為這很重要，對我們的健康、安全、經濟繁榮都很重要，我冀望新政府能做美國人民要求他們做的事，並且持續對抗中國共產黨。」

蓬佩奧也在專訪中提及台灣，他被問及北京是否會以進入香港的方式試圖拿下台灣？他表示相信北京政府將會挑戰拜登政府，「以看看是否能找到軟肋，找到繼續施壓台灣人民的途徑。」

他也對拜登政府喊話，希望拜登政府能夠做過去政府所做的事，強調自己任內的作法「很獨特」，「我認為我們這樣做的方式是獨特的，但要講清楚的是，期望共產黨能夠兌現他們的承諾，就像我們會兌現我們對台灣的承諾一樣。」

(中時新聞網)