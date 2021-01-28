部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎造成全國防疫升溫，針對台北市的大型活動，台北市長柯文哲宣布，內湖夜櫻季與陽明山花季都取消，而市長過年的拜廟行程也喊卡。

柯文哲表示，雖然疫情期間，以不群聚不活動與不飲食的原則，因此內湖夜櫻季與陽明山花季都取消，但不會禁止市民去賞花，將做人流管制與交通管制，為避免讓民眾有群聚活動，至於戴口罩看花，就算路過也可以去，盡量不要去干擾民眾生活。

柯文哲認為，以陽明山為例，陽明山比較空曠，應在防疫與經濟上取的平衡所以人流管制方式，是設置「旅遊警示」，例如若陽明山人流太多，地區就會標註為紅區警戒，告訴大家人太多不要再去，除了透過網路的警示，也會透過交通管制進行人流控管。

柯文哲指出，市長過年拜廟，目前看起來是取消，因為若市長到了，市民站一排領紅包，就是人群聚集。

此外，至於電玩展開幕是否會派人監督人流，柯文哲認為，電玩展室內使用單一入口，較容易人流管制，而中央衛福部每天都會公布疫情變化，北市府將會依照感染狀況啟動應變計畫，若有社區感染到台北市，電玩展就會停掉。

柯文哲強調，目前桃園有兩例仍找不傳染源了，電玩展人數已經壓到7000人，若今天下午發現北市地區有確診，那明天活動就停掉了，反正應變計畫已經寫好了，接下來就按照中央公布狀況看啟動哪個計劃。

(中時 )