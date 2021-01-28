台裔日籍參議員蓮舫昨天在國會質詢時指責首相菅義偉防疫不力，她的問政語氣咄咄逼人，被菅義偉回嗆說：「妳是不是有點失禮呢？」

日本立憲民主黨代表代行（代理黨主席）蓮舫昨天在參議院預算委員會上對2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）疫情的醫療體制與菅義偉舌戰。立憲民主黨是日本最大在野黨。

去年12月1日至本月25日之間，日本12都府縣共有29名武漢肺炎確診者在居家療養或在防疫旅館療養時死亡，此事凸顯日本的醫療量能不足。

蓮舫追究此事，在質詢菅義偉時說：「這29條人命沒了，是多麼讓人感到難過啊，您知道事情的重要性嗎？」菅義偉答說：「我感到很抱歉。」

蓮舫持續追問說：「您難道不能再多說點什麼嗎？」菅義偉再答：「我由衷地感到很抱歉。」

蓮舫仍語氣強硬地說：「您的答詢就是那樣，所以您所說的話無法傳達給大家知道。就是只能說出那樣的訊息，才無法把危機感傳達給人民知道。您到底有沒有身為首相的自覺、責任感、想用你的話語傳達給大家知道的心意啊？」

原本低姿態答詢的菅義偉聽到這番話後怒回「妳是不是有點失禮呢？」他說：「我從去年9月16日上任以來，為了讓人民能早日安心，一直克盡職守。緊急事態宣言的發布，我是百般苦惱後才作出判斷。或許我的言詞是否有讓大家了解，原因在我，但我真的是竭盡全力在做事。」

見菅義偉發怒，蓮舫說：「我沒否定您竭盡全力在做事，我是指您傳達給人民知道的努力還不夠。」

電視上有醫療專家和名嘴表示，蓮舫不應用犀利的批判或嚴厲詰問的方式質詢，重要的是要以科學根據去討論，釐清問題的癥結在哪，否則唇槍舌戰也無法解決問題。

(中央社)