期待入手真無線耳機嗎？蘋果繼續2020年底推出AirPods Max之後，下一步對於AirPods產品線的規劃是什麼呢？根據近期產業端報告，AirPods Pro以及AirPods都有望在今年上半年推出新一代產品，提供給消費者更多選擇！

《Digitimes》近期指出，蘋果預計將會在2021年上半年發表新一代AirPods Pro，而台灣供應商華邦電子正積極加速NOR Flash的生產速度，期待可以滿足蘋果的需求。先前日本部落格《Mac Otakara》也指出蘋果有機會在今年4月推出新一代iPhone SE(第三代）以及全新AirPods Pro，兩者對於新款AirPods Pro發表時間點的預測重疊。

至於新一代的AirPods Pro將會有哪樣的改變？知名財經外媒記者Mark Gurman指出，蘋果期待移除耳機柄的設計，讓耳機本體造型更接近「豆形」。看起來可能跟三星Galaxy Buds系列或是Google Pixel Buds更為接近。

而除了AirPods Pro之外，天風國際分析師郭明錤也曾預測AirPods有機會在今年上半年推出（第三代）。Mark Gurman先前曾經預測AirPods第三代產品會採用類似AirPods Pro的設計，換句話說也就是耳機柄可能會縮短一些，並且採用可更換耳塞式的入耳式設計。功能上預計不會搭載AirPods Pro具備的主動降噪（ANC）功能，也就是功能上與高階的AirPods Pro版本會有明顯區隔。

蘋果推出第二代AirPods的時間點是2019年3月，升級採用H1晶片，並可支援Hey, Siri命令，使用者可選配無線充電盒，定價159美元 / NT$5290（搭無線充電盒199美元 / NT$6490）；而AirPods Pro則是在2019年10底發表，加入主動降噪功能、可防汗抗水、並採用入耳式設計，搭配可更換的耳塞，價格是249美元/NT$7990。兩者都已經超過1年未有更新，甚至接近2年，因此預期已相當鄰近新一代產品推出的時間點。目前市場推測，今年上半年有機會發表的第三代AirPods以及AirPods Pro價格將與先前維持一樣的水準，分別是159美元與249美元。

全球TWS品牌銷售佔比。（摘自Business Wire)

根據市調機構Strategy Analytics釋出的最新藍牙耳機市場報告，全球藍牙耳機市場在2020年因為受疫情影響在家工作的需求而表現強勁，整體出貨量在2020年約有3億組，其中真無線耳機（TWS）又是藍牙耳機產品中增長最快的，在2020年出貨量增長接近90%，而在此市場中蘋果、小米（Xiaomi）、三星（Samsung）、華為（Huawei）是市佔最高的品牌。分析機構指出，全球擁有藍牙耳機的人口比例不到十分之一，換句話說未來成長潛力可期。而蘋果雖然當前在TWS市場中表現最佳，但是因為競爭者眾多，且產品價格都相對低廉，對於蘋果將帶來強大的挑戰。而正因為市場競爭激烈，未來幾年之間不可避免將會出現品牌之間的整合。

Strategy Analytics也指出，因為部分領先的供應商不再將智慧型手機與有線耳機捆綁在一起銷售（不再隨盒附贈），他們預期將讓藍牙耳機市場有更大的成長潛力。你也準備要入手屬於自己的（真）無線藍牙耳機了嗎？

(科技)