檢舉達人越來越多，交通違規舉報量暴增，根據統計，曾有「檢舉魔人」個人年檢舉量就超過上萬件，而且大都是輕微違規，除了衍生爭議多，更讓警力吃不消。交通部研議草擬「道路交通管理處罰條例」相關修法，未來民眾可檢舉事項，可能只剩下16項惡性重大違規。

有民眾去年11月在國發會的公共政策網路參與平台提案，認為人民不該充當執法者檢舉開單，徒增市民恐慌。交通部日前蒐集各方意見後，初步草擬「道路交通管理處罰條例」相關修法，列出16項民眾可檢舉事項。

根據交通部草擬條文，暫定可檢舉違規行為包括：闖紅燈，闖平交道，蛇行、逼車、危險駕車，騎機車未戴安全帽，行車時手持電話通話，駕駛和乘客未繫安全帶，超速或烏龜車低於速限，違規超車，未保持安全距離，搶越行人穿越道，不避讓救護車、消防車，未依規定行駛路肩，未依規定行駛車道，未依規定轉彎或變換車道，跨越禁止變換車道或槽化線，不依規定停車繳費或過磅等。

交通部表示，目前仍在蒐集各界意見，最後不一定就是通過這16項，後續仍有待討論及凝聚共識，尚未正式進入法制作業。

《聯合新聞網》報導，統計指出，2019年全國警察機關受理民眾檢舉交通違規391萬4742件，較2015年成長遭過4倍。警政署表示，民眾檢舉案件暴增，讓警方疲於奔命，包括查證違規事實、回復檢舉人陳情等，平均每人每日約需處理87件民眾檢舉違規案件，恐影響其他勤務運作。

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(中時新聞網)