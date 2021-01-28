新北市議會於去年通過《新北市食品安全衛生管理自治條例》修正案，要求萊劑零檢出，卻遭行政院不予核定。新北市議會國民黨團28日舉行記者會，痛批蔡英文政府「違法亂紀」、「鴨霸野蠻」，將連署提案議會聲請釋憲。黨團書記長周勝考更指，現在中國已表態不進台灣豬肉製品，若越來越多國家表態，肉品業將進入另個寒冬。

周勝考表示，行政院對地方議會審議通過的自治條例，違反憲計地方自治的制度性保障及中央地方權限的分權原則。

周勝考說，中央卻忽視人民期盼的用藥標準，零檢出是民意所向，政院此舉嚴重違反憲法規定人民有生存及免於恐懼的自由，而一意孤行用行政權箱制人民的健康，這次將提議會討論向大法官聲請釋憲，盼讓市府有所依循稽查，保護人民健康。

周勝考也說，目前中國表態禁止台灣豬肉製品，很多生產肉類出口商被拒於門外，沒辦法向外發展，如果別的國家都這樣比照辦理，台灣肉品業將進入寒冬。

國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，自治條例經過議會專業審查，行政院不予核定地方議會自治條例是「台灣民主法治最黑暗一天」，蔡英文違法亂紀野蠻施政再添一樁。

「為何黨意永遠凌駕民意」黃志雄表示，要求訊息公開透明有錯嗎？杜絕萊豬進到校園維護孩子食的安全有錯嗎？為何要用野蠻粗暴手段對待新北市民，呼籲蔡英文政府懸崖勒馬，會遭到民意反嗜。

「你兒子放屁就是在長大，別人的兒子放屁就說人家腸子在爛」新北市議員林金結說，當初民進黨與蔡英文站在街頭抗爭，如今卻用鴨霸要民眾吃萊豬，令人不服。

新北市議員陳偉杰更指，順「昌」者生、逆「昌」者亡，面對不講理、眼裡沒有人民的執政當局，國民黨一定會正面對決，再次呼籲民眾出來連署，讓我們用公投反萊豬、顧食安。

(中時 )